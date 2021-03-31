Текслер предложил президенту ряд мер по обеспечению стабильности региональных финансов

Губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер озвучил ряд предложений по обеспечению стабильности региональных финансов.

Предложения были озвучены на совещании по вопросам финансирования программ развития регионов, которое провел Президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, одним из ключевых условий для долгосрочного социально-экономического развития территорий страны является состояние финансов.

В 2020 году был реализован ряд мер помощи регионам по поддержке финансов. Субъекты получили 280 миллиардов рублей прямых дотаций и ещё 223 миллиарда рублей специальных бюджетных кредитов.

«Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются, мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, доходная база регионов во многом нестабильна», - отметил президент.

Алексей Текслер сделал ряд предложений по поддержке финансового состояния регионов.

Первое предложение касается сбалансированности региональных бюджетов. Алексей Текслер попросил Президента пересмотреть уровень и механизм поддержки текущего года. Регионам в этом году предстоит вернуть 223 миллиарда рублей, взятых в 2020 году «казначейских кредитов», при это объем дотаций предусмотрен в размере 100 миллиардов рублей.

«Федеральный бюджет, как известно, по объявленным планам после серьезного дефицита 2020 года будет возвращаться в сбалансированное состояние за два года. К параметрам бюджетного правила он вернется в 2022 году, а дефицит этого года будет примерно посередине между прошлым и будущим годом, - пояснил Текслер. - Если схожую динамику применить на региональном уровне, то это означало бы поддержку региональных бюджетов текущего года на уровне около 300 миллиардов рублей с выходом на сбалансированную картину по регионам по итогам 2022 года. Такой подход соответствует логике вашего поручения о сохранении уровня помощи регионов».

Второе предложение - о выработке механизма реструктуризации коммерческой задолженности регионов за счёт кредитов из федерального бюджета. У регионов из-за пандемии снизились доходы, пришлось брать кредиты на незапланированные ранее расходы. Это усложнило ситуацию с закредитованностью. Большие средства уходят только на обслуживание кредитов (без погашения тела долга). Реструктуризация коснулась только бюджетных кредитов, а не коммерческих долгов.

«Проблему нужно решать, бюджеты регионов нужно избавлять от бремени дорогого обслуживания кредитов, накопленных зачастую не сегодня, а многие годы назад. Такая реструктуризация особенно важна сейчас, так как она позволит высвободить средства на достижение национальных целей развития», - отметил Алексей Текслер.

Третье предложение касается запуска дополнительного (к уже принятому решению по инфраструктурным облигациям) механизма целевого кредитования – долгосрочного и нацеленного на развитие инфраструктуры, которая нужна для достижения национальных целей развития и роста доходной базы бюджетов.

Текслер конкретизировал: «Первое - регион сам инициирует проекты со значимыми социально-экономическими эффектами (при одобрении проекта правительственной комиссией). Второе - ресурсы должны быть целевыми, авансирование и оплата работ проходить под контролем региона и Минфина России. Третье - реализация проекта должна проходить в рамках казначейского сопровождения».

В целом поддерживаю подходы – я, безусловно, знаю, о чём идёт дискуссия и по каким параметрам предполагается выстроить работу, связанную с реструктуризацией. Сейчас не буду говорить об этом, понимаю, 20 процентов от доходной части – наверное, это правильно, в таком направлении прошу и дальше работать.

Завершая обстоятельный разговор, Владимир Путин отметил несколько моментов. В текущем году минфин также предложит дополнительные меры поддержки региональных финансов.

«При этом нормализация бюджетной политики в регионах должна быть поэтапной, также, как и предусмотрено для федерального бюджета. Прошу учитывать это при определении объёмов дополнительной поддержки», - распорядился глава государства и потребовал от минфина постоянно контролировать эти процессы.

Президент также поручил финализировать параметры реструктуризации коммерческой задолженности. «Нужно, сделать её максимально справедливой, провести это уже в ближайшее время, не откладывая в долгий ящик», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент также отметил важность предоставления субъектам дополнительных возможностей и инструментов для развития инфраструктуры, помощи в формировании базу для будущего экономического роста.

«В завершение хочу напомнить, что сейчас идёт активная работа над подготовкой Послания Федеральному Собранию. В этой связи прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году, так чтобы я мог учесть это и в Послании Федеральному Собранию. А также подготовить конкретные предложения по реструктуризации их коммерческой задолженности и по запуску программы развития региональной инфраструктуры», - поручил Владимир Путин.