Текслер расскажет президенту о зарплатах бюджетников

В среду, 30 ноября, президент России Владимир Путин обсудит с правительством РФ ситуацию с зарплатами работников бюджетной сферы. С докладами выступят глава Минтруда Антон Котяков и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами Правительства в режиме видеоконференции.

На встрече обсудят ситуацию с зарплатами отдельных категорий работников бюджетной сферы, обозначенных указами 2012 года. С докладами выступят министр труда и социальной защиты Антон Котяков и председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Напомним, в апреле 2022 года Алексей Текслер, как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», озвучил сформированные по итогам работы комиссии предложения по антисанкционным мерам поддержки и развития отраслей экономики. В частности, предлагалось провести дополнительную индексацию зарплат, что потребует увеличения объема соответствующих дотаций регионам.

С первого октября 2021 года была проиндексирована оплата труда (должностные оклады, ставки заработной платы) работников региональных бюджетных учреждений Челябинской области. На эти цели выделены необходимые средства из областного бюджета.

В сентябре 2022 года был увеличен фонд оплаты труда работников бюджетной сферы на два миллиарда 64,3 миллиона рублей в соответствии с «майскими» указами президента и в связи с повышением МРОТ.