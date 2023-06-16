Трем медикам Челябинской области присвоены почетные звания

Три медицинских работника Челябинской области отмечены почетными званиями и наградами за вклад в развитие здравоохранения и добросовестную работу. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медики награждаются «за вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку высококвалифицированных специалистов и добросовестную многолетнюю работу».

Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено Ольге Михайловне Ефремовой, заведующей отделением трансфузиологии, врачу-гинекологуЧелябинской областной клинической больницы. Она - великолепный востребованный специалист и просто прекрасная женщина, охарактеризовали доктора в ЧОКБ.

Благодаря Ольге Михайловне, десятки семей, уже потерявших надежду, смогли стать родителями. А тысячи женщин со всей области благодарят доктора Ефремову за возвращенное здоровье. На ее счету сотни выездов на территории, где она лично консультирует пациенток. Еще Ольга Михайловна отвечает за все процессы переливания крови, которые происходят в Челябинской областной клинической больнице - обучает специалистов, принимает экзамены у коллег, обеспечивает компонентами крови все хирургические отделения и реанимации.

Звание «Заслуженный врач РФ» удостоен заведующий отделением нейрохирургии, главный нейрохирург Минздрава Челябинской области Сергей Пашнин. В ЧОКБ отметили, что Сергей Леонидович - настоящий виртуоз, на счету которого тысячи спасенных жизней. Он ежедневно выполняет сложнейшие операции на сосудах головного мозга при мальформациях и аневризмах. А еще внедряет новые технологии в работу своего отделения.

Старшая медсестра Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Людмила Шумакова отмечена званием «Заслуженный работник здравоохранения РФ».