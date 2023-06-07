Гинекологи ЧОКБ удалили гигантскую опухоль яичника пациентке из Аши

Гинекологи Челябинской областной клинической больницы удалили гигантскую опухоль яичника, мучавшую пациентку из Аши.

Когда кисту обнаружили (это было три года назад), ее диаметр составлял 15 сантиметров. Галине Минигуловой посоветовали новообразование удалить. Пациентка обращалась в пять клиник соседнего региона, но ни в одной из них врачи не решились на проведение операций. Тем временем, киста росла и достигла в диаметре 43- сантиметров.

Галина Минигулова страдает от аллергии, она астматик и гипертоник – считает, что поэтому медики побоялись ее оперировать. Тем временем, она уже не могла ходить.

«Внуки, дети в машину уже ноги затаскивали. Сидеть не могла, лежать - тем более. Спала только сидя. Почти не выходила из дома, потому что спускаться и подниматься на третий этаж не могла. Тяжело, очень тяжело», - вспоминает женщины.

От Аши до Уфы расстояние меньше, чем до Челябинска. Поэтому Галина Алексеевна до последнего пыталась найти помощь в Башкортостане, где каждый раз получала отказ из-за кучи сопутствующих заболеваний. Детям надоело смотреть на ее напрасные попытки, и они почти силой привезли свою маму в областную больницу Челябинска на консультацию к гинекологу. Состояние женщины удивило даже опытных врачей.

«Больше двадцати лет работаю, но такое увидел впервые. Всю брюшную полость заполняла эта опухоль, и там просто не было места для других органов, она сдавливала практически все органы и растягивала живот настолько, что он был гораздо больше, чем при девятимесячной беременности», - отмечает врач акушер-гинеколог ЧОКБ Илья Шевцов.

По словам пресс-секретаря Челябинской областной клинической больницы Натальи Малухиной, такие серьезные хронические заболевания, как бронхиальная астма, гипертония, ожирение, создают определенные риски как во время вмешательства, так и на этапе реабилитации.

Был сложным момент анестезии: пациентка должна была лежать на спине во время интубации, но в таком положении опухоль не давала ей дышать, сдавливая легкие. Поэтому анестезиологам пришлось действовать с небывалой скоростью. Для хирургов главный риск состоял в том, чтобы избежать резкого снижения давления на соседние органы, в частности, на сосуды брюшной полости.

«Поэтому мы сначала удалили уже образовавшиеся спайки, потом вскрыли полость кисты, и аккуратно, литр за литром выкачивали ее содержимое. В итоге выкачали около 25 литров. Плюс еще тканевой вес самой опухоли – около двух-трех килограммов», - рассказывает Илья Шевцов.

Врачи извлекли из опухоли пациентки больше двух ведер жидкости. При поступлении Галина Минигулова весила все 137 килограммов, сейчас на 47 меньше - 90.

«Теперь я, как Дюймовочка. Единственное - астма. Легкие-то были сжаты, сейчас они потихоньку раскрываются, сижу пока, кислородом дышу. И я заклинаю всех женщин: не тяните до последнего и ничего не бойтесь! Если у вас нашли кисту – идите на операцию, иначе это все приведет к очень и очень плохим последствиям. Весь персонал - и санитарки, и сестры, и доктора, которые встретились мне на этом круге, - отзывчивые, грамотные, заботливые. До конца жизни я буду их помнить. Хочу пожелать им здоровья, чтобы они были счастливы. С того света меня вытащили!» - Галину Алексеевну переполняет благодарность медикам.

Уже через несколько дней пенсионерку выпишут из стационара под наблюдение врачей по месту жительства.