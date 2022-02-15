Третья бронза: российские биатлонисты продолжают собирать медали Олимпиады

Российские биатлонисты завоевали бронзу Олимпийских игр в эстафетной гонке. В составе национальной команды выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Перед последним огневым рубежом россияне лидировали с минутным отрывом, но Эдуард Латыпов допустил пять промахов и ушёл на два штрафных круга. Золото завоевала сборная Норвегии, второй стала команда Франции. Российские биатлонисты уступили победителям 45,3 секунды.

Напомним, что это третья медаль сборной ОКР по биатлону в Пекине. Ранее были две бронзы: в смешанной эстафете и у Эдуарда Латыпова в гонке преследования.

Сейчас Россия занимает 9-е место в общем медальном зачёте Олимпийских Игр в Пекине. В активе сборной 19 наград: четыре золотые медали, шесть серебряных и девять бронзовых.