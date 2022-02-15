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15.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.02.2022

Казаки подарили челябинскому храму Августовский образ Пресвятой Богородицы

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинске почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

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15.02.2022

Суточное число заболевших ковидом южноуральцев продолжает расти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.02.2022

В Челябинске четыре человека травмировались в аварии с маршруткой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.02.2022

Девять лет со дня падения метеорита в Челябинске
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15.02.2022 14:42

Третья бронза: российские биатлонисты продолжают собирать медали Олимпиады

Российские биатлонисты завоевали бронзу Олимпийских игр в эстафетной гонке. В составе национальной команды выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Перед последним огневым рубежом россияне лидировали с минутным отрывом, но Эдуард Латыпов допустил пять промахов и ушёл на два штрафных круга. Золото завоевала сборная Норвегии, второй стала команда Франции. Российские биатлонисты уступили победителям 45,3 секунды.

Напомним, что это третья медаль сборной ОКР по биатлону в Пекине. Ранее были две бронзы: в смешанной эстафете и у Эдуарда Латыпова в гонке преследования.

Сейчас Россия занимает 9-е место в общем медальном зачёте Олимпийских Игр в Пекине. В активе сборной 19 наград: четыре золотые медали, шесть серебряных и девять бронзовых.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В эти выходные прошла уже 40-я Всероссийская «Лыжня России». Курчатовский район стал одним из сам
15.02.2022

От мала до велика: жители Курчатовского района стали участниками массовой лыжной гонки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Хирурги Челябинской областной клинической больницы провели ювелирную резекцию печени жительницы С
15.02.2022

Ювелирная резекция: хирурги ЧОКБ спасли печень молодой пациентке из Самары
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Казачий Храм Табынской иконы Богородицы, строящийся в
15.02.2022

Казаки подарили челябинскому храму Августовский образ Пресвятой Богородицы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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15.02.2022

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  • +7 906-869-79-01
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