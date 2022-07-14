Турбина «Северного потока» едва не стала заложницей из-за санкций

Ситуация с турбиной, обеспечивающей работу газопровода «Северный поток», является «адским цирком». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live», сообщает издательство aif.ru.

Ранее в Канаду отправили турбину «Северного потока» на техническое обслуживание. Однако Оттава отказалась ее возвращать из-за введенных против РФ санкций. Позже канадские власти по просьбе Германии решили вернуть турбину… в Германию. По мнению Еврокомиссии, эти действия не нарушают санкции ЕС против РФ, так как они не распространяются на технику для транзита газа.

«Я считаю, что ситуация вокруг турбин - это какой-то адский цирк», - сказала Захарова.

По ее словам, европейские власти сначала утвердили комплекс мер, но не поняли, как они будут реализовывать их на примере флагманских направлений экономики, финансов и так далее.

Режимы западных стран «не предполагают аналитического подхода» к решениям ЕС, продолжила дипломат. По этой причине все больше жизненно важных сфер были поставлены «на грань выживания», заключила она.

Ранее ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрий Полохин заявил, что отсрочка запуска газопровода «Северный поток» после планового ремонта может стоить государствам Европы более 200 млн евро в день.