Турция пригласила лидеров России и Украины за стол переговоров

Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил с визитом лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения и урегулирования разногласий. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, передаёт ТАСС.

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», - заявил турецкий представитель.

Ибрагим Калын добавил, что в ближайшие несколько недель Тайип Эрдоган отправится в Киев, чтобы обсудить сложившуюся напряжённую ситуацию вокруг российско-украинской границы с Владимиром Зеленским.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что российских военных нет на территории Украины, а передвижение наших вооруженных сил на территории России ни у кого не должны вызывать обеспокоенность. При этом Песков не исключил вероятности провокаций и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.