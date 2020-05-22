У полицейских из Челябинской области, находящихся в Дагестане, подозревают коронавирус

В Дагестане проведено обследование на коронавирусную инфекцию Covid-19 полицейских из Челябинской области, которые находятся в служебной командировке в Республике.

«Сводный отряд главного управления МВД по Челябинской области в составе порядка 100 человек на полгода направлен в Дагестан для оказания содействия по обеспечению правопорядка в республике», - сообщили в пресс-службе правительства области.

После того, как у нескольких полицейских появились симптомы, характерные для заболевания коронавирусом, медики Ставропольского края провели тестирование командировочных.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в телефонном разговоре поблагодарил своего коллегу из Ставропольского края Владимира Владимирова за оказанное содействие в организации тестирования на коронавирус южноуральских полицейских, находящихся в Дагестане.

«Звоню сказать большое спасибо лично вам, минздраву региона и всем врачам, которые приняли участие в тестировании. Очень оперативно отработали», – сказал Алексей Текслер.

На сегодняшний день в Дагестане складывается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. По данным на утро 22 марта 2020 года коронавирусом в Дагестане подтверждено 3 тысячи 855 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки добавилось 109 новых случаев. Субъект занимает пятое место в стране по числу инфицированных. За время пандемии умерло 65 человек (по этому показателю Республика на четвертом месте в стране).