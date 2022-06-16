Пленный украинский националист рассказал, как его сослуживцы, начиная с 2014 года, издевались над жителями Донбасса. Наше издание уже опубликовывало серию статей о националисте Юрие Закопце с позывным «Калина». До недавнего времени он являлся офицером 24-й украинской бригады. В своё время командовал взводом в батальоне «Донбасс». 22 мая Закопец добровольно сложил оружие и сдался в плен в районе Камышевахи.

Нашему собственному корреспонденту в Луганской народной республике Михаилу Бондаренко удалось задать несколько вопросов Юрию Закопцу, который, как выяснилось, с 2014 года являлся свидетелем мародерства и насилия, отжима бизнеса у мирного населения республики украинскими «воинами света».

- Вам известно что-нибудь о военных преступлениях, об уничтожении мирного населения республик, случаях мародёрства в рядах ВСУ и нацбатальонов?

- В 2014 году я проходил службу в национальной гвардии Украины в городе Артёмовск и был прикомандирован к нацбатальону «Донбасс» под командованием Семёна Семенченко. Я был свидетелем того, что рота, которая была создана лично Семенченко, отжимала бизнес, занималась мародёрством и пытками мирного населения города.

- Что ещё можете сказать о Семенченко?

- Как только кто-то из сослуживцев проявлял интерес к деятельности роты Семенченко, он либо пропадал, либо его просто убивали. Я лично видел, как на плацу один из сослуживцев выкрикнул, что он убийца и мародёр. Семенченко ударил парня в лицо, после чего солдата забрали «на подвал», в котором избили до полусмерти. Куда он делся после, я не знаю. Был случай, когда ребята из моего подразделения возвращались в пункт постоянной дислокации и по телефону сказали нам: «Вы офигеете от информации». Но они не доехали, были просто расстреляны по дороге на блок-посту.

- Выходит, украинские военные терроризируют не только мирных жителей, но и своих сослуживцев?

- С недавних пор солдаты оставляют свои позиции, потому что сталкиваются с огромными потерями личного состава из за неграмотного и бестолкового командования. Вышестоящие офицеры, по сути, заставляют их воевать только под страхом ареста или расстрела.

Юрий Закопец также подтверждает, что употребления наркотических средств и алкогольных напитков – это повседневность украинской армии. Задолго до этих откровений было известно, что украинский нацбатальон «Донбасс» занимался преступной деятельностью. Мало того, что нацики отжимали бизнес, убивали и пытали местное население, они также не гнушалась и уничтожением своих «побратимов», которые хоть в чём-то были не согласны с их точкой зрения.

Что касается самого Юрия Закопца, то в 2016 году он выступал на торжественном заседании Верховной рады Украины, где его чествовали как героя. Офицер имеет награды за участие в так называемом АТО.