Участников спецоперации на Украине могут приравнять к ветеранам боевых действий

Российским военнослужащим, которые участвуют в специальной операции на Украине, могут присвоить статус ветерана боевых действий. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой.

«Законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции на Украине скоро будет готов и внесен в Госдуму», - сообщил депутав, отметив, что это будет правильным решением.

В случае принятия законопроекта военнослужащие, которые задействованы в спецоперации, смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, а также льготы при оплате ЖКХ.