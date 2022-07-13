Украина обстреляла Луганск американскими ракетами

Вчера, 12 июля, около 11 часов вечера ВСУ нанесли массированный удар по воинской части ПВО в Луганске. Эта часть обеспечивала безопасность города, сообщает наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко.

По словам представителей властей ЛНР, вооружённые силы Украины на протяжении длительного времени пытались нанести удар по критически важным объектам гражданской инфраструктуры Луганска.

- Все попытки пресекались благодаря слаженным действиям сил противовоздушной обороны, - сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. Также он отметил, что, нанеся удар по тем, кто обеспечивает безопасность мирных граждан, Украина в очередной раз показала свою террористическую сущность.

– Несмотря на то, что несколько украинских ракет достигли цели, небо над Луганском контролируется резервными силами, - написал офицер Народной милиции в своем Телеграм-канале.

Взрывы раздались предположительно в районе села Александровка и посёлка Металлист. К северу от Луганска возник крупный пожар, который больше часа сопровождался грохотом разрывов, по частоте и характеру похожих на детонацию боеприпасов.

Позже в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики нанесли удар по городу из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Прилёты зафиксированы со стороны Артёмовска (Бахмут). В общей сложности по Луганску было выпущено девять ракет.