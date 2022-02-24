Украина сообщает о сбитых российских самолётах. В Минобороны России это отрицают

Генштаб Вооруженных сил Украины заявил об уничтожении пяти российских самолётов и одного вертолёта. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebooke.

«По данным командования Объединённых сил, сегодня, 24 февраля, в районе ОС сбили пять самолётов и вертолёт-агрессор. Объединённые силы дают достойный отпор ВС РФ. Военные подразделения в своих позициях. Противник несёт потери. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников», - говорится в сообщении.

Также по официальным данным украинских военных, два российских танка и несколько грузовиков ВС России уничтожены в районе Счастья (посёлок, расположенный в 30 км от Луганска, – прим. автора).

Между тем Минобороны РФ информацию о потерях не подтверждает, передаёт «Интерфакс». «Сообщения об этом не соответствуют действительности», - заявили в ведомстве.

Более того, власти ЛНР сообщили о взятии под свой контроль посёлка Счастье и станицы Луганской. Об этом рассказал советник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселёв, пишет «Интерфакс».

Ранее министерство обороны России заявило об уничтожении военных авиационных баз Украины.