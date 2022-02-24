Минобороны России сообщило об уничтожении авиационных баз Украины

Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным российских военных, средства противовоздушной обороны Украины подавлены. Украинские погранслужбы «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают», добавили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Обстрелам подвергаются только объекты ПВО, военные аэродромы и авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве добавили, что гражданскому населению ничего не угрожает.