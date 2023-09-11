Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать беспилотниками самолетного типа объекты в двух регионах РФ. Российские средства ПВО уничтожили БПЛА над территориями Белгородской и Курской, сообщили в Минобороны РФ.

«11 сентября 2023 года около 13 часов по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в Минобороны. Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен украинский БПЛА над территорией Белгородской области.

Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, беспилотник сбит в Валуйском городском округе. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - отметил глава региона.

В Курской области, по данным Минобороны, 11 сентября около 13 часов 30 минут дежурными средствами ПВО уничтожен один беспилотный летательный аппарат.