Умер актер Василий Лановой

В России от коронавирусной инфекции скончался в возрасте 88 лет народный артист СССР Василий Лановой. Его память увековечат в Москве табличкой или памятником. Об этом сегодня, 29 января, сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он отметил, что в настоящий момент важно понять где и как увековечить память народного артиста. Мэрия Москвы ожидает, что по этому вопросу будут поступать предложения и обращения. Тем более, что за Лановым остается звание “Почетный гражданин Москвы”, которым он был удостоен в прошлом году.

"Кошмар, просто кошмар.... Он обладатель всех четырех наград за отечество, имеет награду московскую, которую мы не так давно ему вручили... Он остается почетным москвичом среди тех, кто тоже ушел из этой жизни, это редкая награда, он один из редких людей, которые получили эту награду... Грустно", - передают его слова РИА “Новости”.

Напомним, Лановой родился 16 января 1934 года. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.