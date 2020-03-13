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В Челябинской области отработали эвакуацию космонавтов

Федерация
Сегодня, 10:11

Военнослужащие поисково-спасательной группы Центрального военного округа отработали эвакуацию экипажа космического корабля на учениях в Челябинской области. В них было задействовано около 100 военных спасателей, несколько поисково-эвакуационных машин «Синяя птица», самолет Ан-26 и вертолеты Ми-8.

По замыслу учений авиационная группа в составе транспортного самолета Ан-26, оснащенного радиолокационной аппаратурой, и вертолетов Ми-8 определила координаты капсулы с космонавтами. В район приземления которой высадилась парашютно-десантная группа.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, спасатели эвакуировали условного космонавта из спускаемого аппарата, оказали первую медицинскую помощь и погрузили в пассажирский модуль поисково-эвакуационной машины «Синяя птица» для комфортной перевозки.

В завершении учения спасатели отработали транспортировку капсулы на внешней подвеске вертолета Ми-8 и с помощью поисковых машин «Синяя птица».

Фото: пресс-служба ЦВО

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