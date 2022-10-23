В Иркутске истребитель упал на жилой дом во время испытательного полета

В воскресенье, 23 октября, в Иркутске во время испытательного полёта потерпел крушение истребитель СУ-30. Самолет упал на двухэтажный жилой дом. Погибли оба пилота. По факту падения самолета возбуждено уголовное дело.

«Самолёт упал в городской черте на двухэтажный дом, расположенный в частном секторе в микрорайоне Ново-Ленино», - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. Дом расположен по адресу: переулок 2-ой Советский, 4.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в доме проживали две семьи (пять человек). На момент ЧП в доме никого не было.

Самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытательный полет без боекомплекта. Два летчика-испытателя погибли.

На месте падения возник пожар на площади 200 квадратных метров, работали пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщил Игорь Кобзев, после крушения самолета 150 домов остались без электроснабжения. К вечеру все дома были подключены к энергоснабжению.

Глава региона встретился с жителями, обговорил проблемные моменты. «Они будут решаться совместно с администрацией города. Разобрали нюансы по восстановлению документов. Все эти вопросы на контроле», - написал в своем телеграм-канале губернатор.

На территории Ленинского округа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

«Для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов», - рассказал губернатор.

Как сообщает следственный комитет России, по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30 возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. В Иркутск направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании. В телеграм-канале СК России размещено оперативное видео с места падения Су-30 в Иркутской области.

Глава региона и его заместитель выразили искренние соболезнования родным и близким погибших пилотов.