В Крыму перекрыта трасса «Таврида» из-за пожара на полигоне

В Кировском районе Крыма произошел пожар на Кировском полигоне, в связи с этим перекрыта трасса «Таврида», сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса “Таврида”», - предупреждает Аксенов. Причины возгорания не уточняются.

По его словам, в ближайшее время будет опубликована схема движения автомобильного транспорта.

Аксенов также добавил, что из-за ЧП предполагается эвакуировать около двух тысяч человек.

«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек», - отметил глава Крыма.

Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы.