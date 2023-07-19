19.07.2023
В Крыму перекрыта трасса «Таврида» из-за пожара на полигоне
19.07.2023
Электричка Миасс - Челябинск теперь останавливается и в Полетаево
18.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 июля (18+)
18.07.2023
Нарушители природоохранного законодательства на Южном Урале заплатят 10 миллионов
18.07.2023
На курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль йоги, творчества и самопознания «Сансара-фест»
18.07.2023
Что любят глотать челябинские дети: врачи-эндоскописты рассказали о своей коллекции
В Крыму перекрыта трасса «Таврида» из-за пожара на полигоне
18.05.2023
В Крыму сошел с рельсов грузовой поезд с зерном
16.02.2023
Из Челябинска в Севастополь будут курсировать прямые поезда
10.10.2022
По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов, расширяются масштабы паромных перевозок
09.10.2022
Мнение из Италии: взорвать мост украинцам помог Илон Маск
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023
Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины
18.07.2023
В Челябинске началось строительство Одигитриевского собора в женском монастыре
17.07.2023
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023