23.07.2023
В Минобороны назвали причину разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе
23.07.2023
Организована проверка по факту ДТП, в котором пострадали свердловские спортсмены
22.07.2023
Два водителя погибли в авариях в Ашинском и Агаповском районах ночью и рано утром
21.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 22 и 23 июля (18+)
21.07.2023
Многострадальный дом в Челябинске: не было газа, не было света, зато есть котлован
21.07.2023
В Чурилово неизвестный обстрелял припаркованные автомобили
В Минобороны назвали причину разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе
18.07.2023
Хвостатый доброволец: у южноуральских бойцов пополнение
17.07.2023
Алексей Текслер передал семье погибшего в СВО Евгения Бровко «Золотую звезду Героя России»
15.07.2023
В Челябинске закончили проект памятника воинам, погибшим в СВО
14.07.2023
У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023