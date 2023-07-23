В Минобороны назвали причину разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе

В ночь на 23 июля пострадал во время взрывов главный православный храм Одессы - Спасо-Преображенский кафедральный собор. Минобороны России опровергло распространяемую киевским режимом информацию, что разрушение собора произошло в результате удара российским высокоточным оружием. Вероятнее всего, это произошло из-за безграмотных действий операторов украинских комплексов ПВО, заявили в российском оборонном ведомстве.

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности», - сообщается в Teltgram-канале министерства обороны РФ.

В министерстве подчеркнули, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, объектов культурного и исторического наследия.

Ранее в ведомстве сообщили, что минувшей ночью российской армией был нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам в Одессе, где готовились теракты против России с использованием беспилотных катеров, а также местам их изготовления. На пораженных объектах находились иностранные наемники.

То есть удары наносились исключительно по военным объектам. Все уничтоженные ночью объекты были на безопасной дистанции от храмового комплекса, отмечают в минобороны.

«С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса», - говорится в сообщении ведомства.