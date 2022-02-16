В Минобороны РФ сообщили о завершении учений в Крыму

Подразделения Южного военного округа покинули Крым после завершения тактических учений, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военнослужащие и боевая техника по железной дороге возвращаются в пункты постоянной дислокации. По данным военных, эшелон с техникой уже пересёк Керченский пролив по Крымскому мосту.

В ведомстве при этом отметили, что в Вооруженных Силах России продолжается «комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ». Начали движение в свои гарнизоны только те подразделения Южного и Западного военных округов, которые уже выполнили учебно-боевые задачи в рамках учений.

Напомним, что российские военные учения на границе с Украиной вызвали в западных странах подозрения относительно дальнейших планов Москвы. В НАТО считают, что Россия готовится к нападению на Украину. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, российская сторона стянула к границам более 100 тыс. военных и перебросила вооружённые силы в Белоруссию, что позволяет ей атаковать Украину с юга, востока и севера.

Россия это отвергает и называет передвижение войск по своей территории внутренним делом. Накануне, 15 февраля, Госдума РФ приняла решение направить президенту Владимиру Путину обращение с просьбой признать суверенитет самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, входящих в состав Украины. Комментируя это обращение, российский лидер подчеркнул, что «Россия должна сделать всё для решения проблем Донбасса», но с оглядкой на Минские соглашения. На Западе предупредили, что признание Москвой ДНР и ЛНР будет означать разрыв минских договорённостей.