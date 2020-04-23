ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Минпросвещении дали пояснения о замене школы дистанционкой

Федерация
Сегодня, 16:26

В России традиционное школьное образование полностью не будет заменено удаленными формами обучения. Однако, дистанционка будет помогать в обучении. Как пишет сегодня,23 апреля, “Интерфакс - Россия”, об этом заявил на пресс-конференции министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, в ведомстве есть понимание того, что общение детей в школе бесценно и традиционную систему образования заменять дистанционным не планируется. В свою очередь, удаленное обучение будет помогать школьному образованию.

Кравцов пояснил, что наработанные и внедренные в систему начального и среднего образования за время пандемии наработки будут применять и дальше. Он привел в пример сезонные всплески заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также удаленная форма поможет тем ученикам, которые не смогут посещать стены школы по состоянию здоровья.

Министр уточнил, что видеоуроки, которые транслируются на каналах “Триколор-ТВ” и ОТР, охватывают 5 млн учеников, в том числе и два миллиона выпускников, готовящихся к сдаче Единого и Основного госэкзамена.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 14:14
Студентам Челябинской области разрешили выйти на практику
Общество
Сегодня, 13:14
Челябинская область готовится к вводу цифровых пропусков
Общество
Сегодня, 12:38
Коронавирус ошибок не прощает
В Златоусте вспышка короновирусной инфекции
Общество
Сегодня, 11:55
За сутки в Челябинской области подтверждено 57 новых случаев коронавируса
20.04.20 22:03
За сутки в УрФО 128 новых случаев коронавируса, в России - 4268
20.04.20 14:12
Российским дачникам пропишут права
19.04.20 22:54
Число случаев коронавируса в УрФО выросло до 755, в России – до 42853
18.04.20 21:24
Темпы прироста случаев коронавируса в России и УрФО растут
17.04.20 19:47
За сутки в России подтверждено 4070 случаев коронавируса, в УрФО- 67
16.04.20 23:38
В 1,5 раза выросло число случаев коронавируса за сутки в УрФО
16.04.20 15:58
В список пострадавших от covid-19 добавят непродовольственный ритейл
15.04.20 19:32
Бизнес получит безвозмездную помощь на выплаты зарплат
15.04.20 12:52
НДФЛ не для бедных. В Госдуме высказались за отмену налога 
14.04.20 19:16
В УрФО за сутки добавилось 42 случая коронавируса, в России - 2774
Общество
Сегодня, 13:14
Челябинская область готовится к вводу цифровых пропусков
Общество
Сегодня, 13:08
Весенний субботник
В Металлургическом районе метелки и грабли в руки взяли сотрудники администрации
Новости
Сегодня, 15:54
Среда обитания
Ботаники и чиновники мечтают вернуть Челябинску тюльпаны
Сегодня, 14:04
Общество
Челябинск и Екатеринбург не соединит высокоскоростная магистраль
Сегодня, 13:48
Происшествия
Обвиняемый в педофилии «дядя Сережа», пытался выйти из СИЗО, прикрываясь коронавирусом
Вчера, 20:08
Экономика
В Челябинской области снизился уровень собираемости коммунальных платежей
Вчера, 17:42
Общество
В Челябинск поступят ИВЛ и тесты на антитела к коронавирусу
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Вчера, 16:42
Федерация
COVID-19 может открыть путь для ГМО
Вчера, 14:00
Федерация
В России приостановили поверку счетчиков ЖКУ
21.04.20 13:20
Федерация
В России призвали отказаться от повышения тарифов ЖКХ
20.04.20 22:03
Федерация
За сутки в УрФО 128 новых случаев коронавируса, в России - 4268
20.04.20 14:12
Федерация
Российским дачникам пропишут права
Теги
школа
занятия в школе
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика