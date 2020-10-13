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В Нижегородской области молодой человек устроил стрельбу на остановке, есть погибшие

Федерация
Сегодня, 11:35
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Вчера, 12 октября, в поселке Большеорловское под Нижним Новгородом 18-летний Данил Монахов открыл стрельбу по автобусной остановке. На месте погибло 3 человека, 3 ранены. Нападавший найден мертвым.

После обстрела остановки молодому человеку удалось скрыться. В поисках учавствовали отряды СОБРа и ОМОН регионального управления Росгвардии. Утром сегодня.  13 октября, стало известно, что подозреваемый в убийстве 3 человек найден мертвым в лесополосе. По предварительным данным, он покончил с собой. Мотивы его действий остаются пока не известны.

Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Инстаграм сообщил информацию о пострадавших, которые выжили. По его словам, две женщины после операции переведены в реанимацию. Состояние одной оценивается как крайне тяжелое, а состояние другой – тяжелое. Также получил огнестрельное ранение мужчина, сейчас его состояние стабилизировано.

В СК РФ отметили, что, по предварительной информации, он готовился к преступлению заранее. Для этого стрелок  оформил разрешение на оружие, которое получил меньше месяца назад. СК продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

 

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