В России банки начали поднимать ставки по ипотеке

В России финансовые организации начали поднимать ставки по ипотеке и вкладам. Как говорится в опросе, проведенном РИА “Новости”, некоторые банки заняли выжидательную позицию и следят за ситуацией на рынке.

На фоне распространения пандемии и скандала по сделке ОПЕК+, рубль ослаб по отношению к доллару на 20%. Банк России в конце прошлой недели оставил ключевую ставку на прежнем уровне 6%, но глава структуры Эльвира Набиуллина допустила повышение в дальнейшем.

На 1,5 п.п.поднял ставку по ипотеке банк “Открытие”, сохранив на прежнем уровне беззалоговые кредиты. Совкомбанк на прошлой неделе повысил ставки на рублевые вклады. С начала этой недели “Тинькофф банк” повысил ставки по рублевым и долларовым вкладам и накопительным счетам в рублях, оставив условия кредитования неизменными.

Росбанк и Райффайзенбанк повысили ипотечные ставки еще раньше. Также поступить планировал и банк Зенит.

ВТБ не изменил условия по всем кредитым продуктами. В Почте Банке заявили, что не планируют менять ставки. “Хоум Кредит” и ОТП Банк сошлись во мнении, что финансовые организации перейдут в режим ожидания дальнейших действий ЦБ.