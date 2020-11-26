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В России для молодежи появится льготная ипотека на частные дома

В России планируют запустить льготную ипотеку для граждан в возрасте до 35 лет для приобретения частных домов от застройщиков. На эти цели госкомпания “Дом.РФ” выделит 300 млн рублей из собственных средств для запуска пилотной программы. Кредиты будет выдавать одноименный банк.

Соответствующее решение было принято правлением компании. Об этом заявил гендиректор “Дом.РФ” Виталий Мутко РБК. Пилотный проект планируют запустить в декабре, а продлится он до 1 июля следующего года. Принять участие в программе смогут граждане в возрасте до 35 лет с детьми не старше 19 лет.

Что касается ставки, то она останется в районе 6,5%. Лимит для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти составит 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 20%, а срок кредита - не более 20 лет.

Отмечается, что программа будет распространяться только на новые дома от застройщиков. Если граждане захотят возводить индивидуальные дома самостоятельно, то они должны будут нанимать подрядные организации.