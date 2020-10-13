В России хотят повысить ценник на важные для жизни лекарства

В России предложили разрешить производителям жизненно важных лекарств, которые оказались в дефиците по причине нерентабельности их выпуска, повышать на их цены. С такой инициативой выступили Федеральная антимонопольная служба и Минздрав РФ.

В сообщении говорится, что предельная цена парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г производства “Биосинтеза” составляет 10,1 рубль. В то время как себестоимость равна 16,46 рублей. Упаковку ибупрофена из 20 таблеток дозировкой 200 мг компания может продать только по 12,05 рублей за упаковку, тогда как ее выпуск обходится в 17,21 рубль.

В результате производители лекарств отказываются от выпуска такой нерентабельной, хоть и важной для жизни, продукции. Как отметил в беседе с “Коммерсантом” руководитель ФАС Тимофей Нижегородцев, инициативный проект находится в настоящий момент на стадии доработки и согласования между федеральными органами исполнительной власти.