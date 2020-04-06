В России коммунальщикам запретят брать пени за просрочку

Российское правительство запретит начислять пени за неуплату услуг ЖКХ до 1 января 2021 года. Постановление подписано еще 2 апреля премьер-министром Михаилом Мишустиным. Однако, пока официально документ не опубликован, пишут сегодня, 6 апреля, “Ведомости”.

По информации издания, согласно постановлению временно приостанавливается начисление штрафных санкций за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. Более того предполагается временная отмена взносов за капитальный ремонт. Также будет запрещено отключать доступ к услугам с случае, если потребитель допустил задолженность по оплате.

Указывается, что новведения были приняты к федеральному закону о защите населения и территорий от ЧС.

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