В России могут ввести уголовную ответственность за фиктивные браки

МВД России прорабатывает вопрос введения уголовной ответственности за оформление иностранцами фиктивных браков с россиянами, сообщает ТАСС. В полиции считают, что этот механизм натурализации иностранных граждан несёт в себе угрозу миграционной безопасности страны.

«В рамках совершенствования правового регулирования в настоящее время прорабатывается вопрос установления ответственности, вплоть до уголовной, за оформление иностранными гражданами фиктивных семейных отношений», - говорится в сообщении ведомства.

В МВД подчеркнули, что помощь в обнаружении нелегальных миграционных потоков оказывают также иностранные партнёры, в том числе через НЦБ Интерпола. Кроме того, для выявления незаконной миграции правоохранители мониторят интернет-ресурсы, на которых могут предлагать незаконные услуги по легализации на территории России.

Напомним, сейчас иностранцы и лица без гражданства могут претендовать на упрощённый приём в гражданство России, если состоят в браке с гражданином РФ не менее трёх лет.