В России пересчитали поддержку молодым ученым

В России ежегодно на поддержку молодых ученых и аспирантов возрасте до 35 лет ежегодно будут направлять по 284 млн рублей. Выплатами, согласно новому постановлению правительства, займется Миноборнауки, пишет, сегодня,13 марта, “Парламентская газета”.

На стипендии могут претендовать ученые в возрасте до 35 лет и аспиранты, которые проводят исследования по приоритетным направлениям модернизации экономики. Согласно новым правилам, срок назначения выплаты увеличивается с 5 дней до месяца.

Отметим, что президентские стипендии впервые начали выплачивать успешным молодым ученым и аспирантам еще в 1993 году. С 2013 года поддержка оказывается только тем, кто ведет исследования по выбранным главой государства направлениям.