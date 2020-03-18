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В России появится новый дорожный знак

Федерация
Сегодня, 19:44

На российских дорогах установят новый знак, который будет предупреждать водителей об установленных камерах фото- и видеофиксации нарушений. Как сообщает сегодня, 18 марта, ТАСС, такой проект постановления правительства появился на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Теперь вместо предупреждающей таблички появится новый дорожный знак 6.22 “Фотовидеофиксация”. Знак будет обозначать места, в которых работают стационарные или передвижные фиксаторы нарушений правил дорожного движения.

Новый знак призван сократить количество запрещающих дорожных знаков и позитивно скажется на повышении безопасности движения, уверены в МВД.

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