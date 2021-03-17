В Челябинске появился первый старый трамвай с валидаторами и без кондуктора

А ведь это БКАД: общественники проинформировали Котову о дорожных дефектах на Шаумяна

В России предсказали новый топливный кризис

В 2021 году Россия может столкнуться с топливным кризисом, который уже был в 2018 году. Тогда рост цен вынудил власти принять экстренные меры. В настоящее время же существуют риски повышения стоимости топлива, что может привести к возникновению социальной напряженности. Об этом свидетельствует отчет о работе Счетной палаты за прошлый год.

Первые шаги по сдерживанию розничных цен на топливо уже предприняли в Минэнерго. Как сообщили РИА “Новости” в ведомстве, сдерживать удорожания топлива помогает демпферный механизм, который был разработан в 208 году. Именно он минимизирует эффект влияния мировых цен на стоимость горючего в нашей стране. Благодаря механизму, в 2020 год цены не выходили за рамки инфляции.

Для того, чтобы реагировать на изменения на мировом рынке Минфин и Минэнерго корректируют данный механизм в сторону увеличения. Новведения могут вступить в силу уже 1 мая, сообщил изданию вице-премьер Александр Новак.