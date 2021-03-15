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В России придумали стимул для занятия детским фитнесом

В России может у несовершеннолетних может появиться право на социальный налоговый вычет. Мера поддержки будет доступна родителям детей, которые ведут активный образ жизни: посещают фитнес и другие секции.

Соответствующие поправки готовят во второму чтению депутаты Госдумы. Согласно новвдедениям, вычет может получать не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети. Более того, норма будет распространяться на усыновленных и подопечных, сообщает “Парламентская газета”.

Инициаторы уточняют, что поправка направлена на популяризацию здорового образа жизни, а также сделает физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными и для молодых людей.