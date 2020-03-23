В России рассказали о возможности получить отсрочку по уплате кредитов из-за коронавируса

В России со стороны правительства требуется поддержка не только малого и среднего бизнеса, но и граждан, которые выплачивают кредиты или ипотеку. Поддержка может быть предоставлена в виде права на отсрочку долговых платежей на время нетрудоспособности и карантина.

По словам юриста Екатерины Духиной, пока отсрочку по оплате ипотеки можно получить только по вступившему летом прошлого года закона об “ипотечных каникулах”. Для получения 6-ти месячной отсрочки заемщику необходимо будет доказать, что ситуация с распространением коронавируса и принимаемые в этой связи меры ухудшили его материальное положение.

При наличии такого обстоятельства, гражданин может обратиться в банк, так как оно меняет его жизнь к худшему, рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.