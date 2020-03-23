ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В России рассказали о возможности получить отсрочку по уплате кредитов из-за коронавируса

Федерация
Сегодня, 13:46

В России со стороны правительства требуется поддержка не только малого и среднего бизнеса, но и граждан, которые выплачивают кредиты или ипотеку. Поддержка может быть предоставлена в виде права на отсрочку долговых платежей на время нетрудоспособности и карантина.

 

По словам юриста Екатерины Духиной, пока отсрочку по оплате ипотеки можно получить только по вступившему летом прошлого года закона об “ипотечных каникулах”.  Для получения 6-ти месячной отсрочки заемщику необходимо будет доказать, что ситуация с распространением коронавируса и принимаемые в этой связи меры ухудшили его материальное положение.

При наличии такого обстоятельства, гражданин может обратиться в банк, так как оно меняет его жизнь к худшему, рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Отправить новость
Грипп
Общество
Сегодня, 14:11
В Челябинской области не спешат помогать самоизолированным
Общество
Сегодня, 14:00
Котова: Дети во время свободного режима посещения школ не должны болтаться по улицам
Федерация
Сегодня, 12:40
Мишустин приостановил диспансеризацию
Общество
Сегодня, 12:38
В Челябинской области сдать анализ на коронавирус можно только по направлению врача
18.03.20 23:25
Число случаев коронавируса в России выросло до 147
18.03.20 19:44
В России появится новый дорожный знак
18.03.20 14:04
Из-за коронавируса российским школьникам продлят каникулы
18.03.20 11:11
Сетям рекомендовали уйти в онлайн
18.03.20 10:37
В России утверждена дата референдума по поправкам в Конституцию
17.03.20 12:58
Россия закрылась от иностранцев до майских праздников
17.03.20 00:23
За сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавируса
16.03.20 18:24
Алексей Текслер обратился к премьеру Михаилу Мишустину в связи с дефицитом масок
16.03.20 12:35
Объявлены новые меры по борьбе с пандемией в России
16.03.20 11:42
Начисление пенсий в России поставят на автомат
Общество
Сегодня, 11:32
Ирина Гехт: Участковые будут следить за соблюдением карантинного режима
Общество
Сегодня, 12:38
В Челябинской области сдать анализ на коронавирус можно только по направлению врача
Новости
Сегодня, 14:04
Происшествия
В Челябинске очередной трамвай сошел с рельсов
Сегодня, 14:00
Общество
Котова: Дети во время свободного режима посещения школ не должны болтаться по улицам
Сегодня, 13:12
Общество
В Челябинске закрывают трамвайную остановку «Улица Нагорная»
Сегодня, 13:08
Федерация
Черное золото уступило пшенице в цене
Сегодня, 12:40
Федерация
Мишустин приостановил диспансеризацию
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 13:08
Федерация
Черное золото уступило пшенице в цене
Сегодня, 12:40
Федерация
Мишустин приостановил диспансеризацию
Вчера, 21:52
Федерация
За последние сутки в России зарегистрирован еще 61 случай коронавируса
19.03.20 16:09
Федерация
Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам
18.03.20 19:44
Федерация
В России появится новый дорожный знак
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика