В России стали раздавать продовольственные карточки

В трех российских регионах заработала программа поддержки нуждающихся семей с детьми “Продовольственная карта”. Отовариться по программе пока могут только тысяча нуждающихся семей с детьми. Как сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта, номинал карты составляет 1 тысяча рублей.

При этом отовариваться в продуктовых магазинах на тысячу рублей можно каждый месяц. В дальнейшем программа должна охватить более 2 млн малообеспеченных семей с детьми.

В организации отмечают, что адресный развоз продуктовых наборов каждой семьей был неудобен, а продкарты упростили и сделали прозрачным механизм помощи семьям. Каждый фонд, который участвует в программе закрепляется за конкретной семьей и ежемесячно пополняет продовольственную карточку на 1000 бонусов, которые можно потратить на продукты питания. При этом, 1 бонус равен 1 рублю.

Уточняется, что пока программа работает в тестовом режиме и семьи могут приобретать продукты только первой необходимости: крупы, макароны, масло, молочные продукты, фрукты и овощи. Табак и алкоголь покупать нельзя.