ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В России стали раздавать продовольственные карточки

Федерация
Сегодня, 15:11
Размер текста

В трех российских регионах заработала программа поддержки нуждающихся семей с детьми “Продовольственная карта”. Отовариться по программе пока могут только тысяча нуждающихся семей с детьми. Как сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта, номинал карты составляет 1 тысяча рублей.

При этом отовариваться в продуктовых магазинах на тысячу рублей можно каждый месяц. В дальнейшем программа должна охватить более 2 млн малообеспеченных семей с детьми.

В организации отмечают, что адресный развоз продуктовых наборов каждой семьей был неудобен, а продкарты упростили и сделали прозрачным механизм помощи семьям. Каждый фонд, который участвует в программе закрепляется за конкретной семьей и ежемесячно пополняет продовольственную карточку на 1000 бонусов, которые можно потратить на продукты питания. При этом, 1 бонус равен 1 рублю.

Уточняется, что пока программа работает в тестовом режиме и семьи могут приобретать продукты только первой необходимости: крупы, макароны, масло, молочные продукты, фрукты и овощи. Табак и алкоголь покупать нельзя.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
03.11.20 13:32
Сменил магнитолу - пройди техосмотр: россиян ждут новые правила ремонта авто
02.11.20 13:59
Курс Евро побил рекорд 2014 года
30.10.20 12:08
Россияне возобновили закупки продуктов впрок из-за второй волны covid-19
28.10.20 15:27
Известный защитник Новороссии Бенес Айо получил временное убежище в РФ
28.10.20 14:38
Сергей Миронов предлагает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам решать в Конституционном суде
28.10.20 13:53
Российским водителям станет проще получить потребкредит
27.10.20 14:01
В России вводятся новые ограничения по covid-19
26.10.20 12:26
В России квартиры по льготной ипотеке потеряли доступность
22.10.20 17:07
Одна из версий ЧП на Камчатке: вулкан «подогрел» водоросли
22.10.20 12:38
Российские пенсионеры могут стать инвесторами “Яндекса”
Общество
Сегодня, 12:58
Урбанист сравнил центр Челябинска с умершей провинцией, жители солидарны
Среда обитания
Сегодня, 11:23
Текслер: В Челябинске сделан большой шаг в сторону экологии
Новости
Сегодня, 15:13
Происшествия
Взяточницу из управления Ростехнадзора суд оставил на свободе
Сегодня, 14:42
Федерация
Умерших от covid-19 будут хоронить в стеклянных гробах
Сегодня, 13:14
Происшествия
В Челябинске у матери-алкоголички забрали ребенка, который по ее вине мог стать инвалидом
Сегодня, 12:04
Экономика
Об особенностях зарплатных проектов на основе банковских карт узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 11:10
Происшествия
В Чебаркульском районе огнеборцы спасли щенков на пожаре
Материалы рубрики
Сегодня, 14:42
Федерация
Умерших от covid-19 будут хоронить в стеклянных гробах
Вчера, 13:39
Федерация
В Госдуме обсуждают отказ от шипованной резины ради спасения дорог
09.11.20 11:56
Федерация
Россиянам предложат самими копить на будущую пенсию
03.11.20 13:34
Федерация
Казахстан ужесточил въезд для иностранцев с видом на жительство
03.11.20 13:32
Федерация
Сменил магнитолу - пройди техосмотр: россиян ждут новые правила ремонта авто
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика