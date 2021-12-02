В России утвердили новые правила выдачи медсправок: законопослушным водителям можно выдохнуть

С 1 марта следующего года изменится порядок освидетельствования водителей. Об этом говорится в новом приказе Минздрава России.

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Долгожданный документ освободил большую часть автолюбителей от необходимости сдавать дорогостоящие анализы и затем неделями ожидать медсправки. Согласно новым правилам, все эти сложности предусмотрены только для тех, кто лишился прав за управление в нетрезвом виде или отказался от медосвидетельствования. Таким водителям придётся сдавать анализы крови и мочи.

Те, кому нужна справка из-за окончания срока действия водительского удостоверения, или те, кто потерял его, не будут сдавать подобные анализы. К ним относятся автолюбители, которые получают права впервые.

По мнению специалистов, новый порядок выдачи медицинских справок для автолюбителей должен уменьшить число ДТП и усилить профилактику наркологических заболеваний.