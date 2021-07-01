Более 61 тысячи южноуральцев сумели справиться с ковидом

В Челябинской области с начала пандемии 61 тысяча 146 жителей, инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, сумели победить коварную болезнь. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 200 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 156).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выявлен 191 новый случай, что на 3,2% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 185 случаев, был прирост – 3,4%).

Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 66 тысяч 454 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло 11). Причина смерти шести пациентов - ковидная пневмония, четырех иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

С начала пандемии скончались три тысячи 18 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 796 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 222 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 248 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 267 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.