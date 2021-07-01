01.07.2021
«УРАЛКУЗ» выбрал лучшего слесаря-ремоньника
01.07.2021
Златоустовская «Уралочка» бьется на всех ватерпольных «фронтах»
01.07.2021
Два учредителя сельхозкооператива из Октябрьского района обманули минсельхоз
01.07.2021
Более 61 тысячи южноуральцев сумели справиться с ковидом
01.07.2021
В Кизильском районе рецидивист напал на 90-летнюю бабушку
01.07.2021
ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 триллиона рублей
Более 61 тысячи южноуральцев сумели справиться с ковидом
21.08.2019
Челябинские травматологи поставили на ноги маму двоих детей
11.07.2019
Котова не хочет отдавать больницы Челябинска министерству
27.10.2017
В Челябинской области открылись консультативные пункты по профилактике инсульта
20.09.2016
Минздрав опровергает информацию о смерти 12 челябинских детей от аллергии
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021