В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 30 марта, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с заместителями, говорится в стенограмме на сайте кабмина.

Теперь за нарушение карантина в первый раз обычному гражданину будет грозить штраф от 15 до 40 тыс. рублей. Повторное нарушение будет караться денежным наказанием от 150-300 тыс. рублей.

Должностным и юридическим лицам за первое нарушение придется раскошелится от 50 до 150 тыс. рублей. За следующие нарушения нужно будет заплатить вплоть до 500 тыс. рублей.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Москве ужесточили карантинные ограничения, по которым жители всех возрастов должны уйти в самоизоляцию. Премьер-министр Михаил Мишустин порекомендовал руководителям регионов изучить опыт столицы и разработать соответствующие меры для своих субъектов.