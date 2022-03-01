01.03.2022
Зеленский оценил итоги переговоров с Москвой
01.03.2022
Канада решила отказаться от российской нефти
28.02.2022
Россия и Украина начали переговоры
28.02.2022
Единодушное мнение: парковка в парке Гагарина рядом с рестораном «Шафран» челябинцам не нужна
28.02.2022
Челябинские сирены второго марта будут молчать
28.02.2022
На Краснопольской площадке Челябинска появится садик на двести мест
В России вводятся специальные экономические меры
01.03.2022
Под санкции Евросоюза попали еще 26 российских чиновников и бизнесменов
01.03.2022
Зеленский оценил итоги переговоров с Москвой
01.03.2022
Канада решила отказаться от российской нефти
28.02.2022
США разжигают ненависть между Россией и Украиной через Ютуб
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022