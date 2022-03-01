В России вводятся специальные экономические меры

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, с первого марта 2022 года резиденты России не смогут зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады, которые были открыты в зарубежных банках и финансовых организациях. Также им запрещается осуществлять денежные переводы (без открытия банковского счёта) иностранным поставщикам платёжных услуг с использованием электронных средствплатежа и перечислять иностранную валюту нерезидентам по договорам займа.

Кроме того, российские резиденты - участники внешнеэкономической деятельности - должны продать 80% валютной выручки, зачисленной на их счета на основании контрактов по продаже товаров и услуг нерезидентам. Это нужно сделать не позднее трех дней после вступления указа в силу.

Настоящий указ вступил в силу со дня его официального опубликования 28 февраля.