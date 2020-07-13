В России за сутки выявлено больше 6537 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлено 6 тысяч 537 заболевших новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них у 25,6% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снизилась по сравнению с прошлыми сутками). При этом за сутки выписано по выздоровлению меньше человек - 2 тысячи 960 человек.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 733 тысячи 699 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 0,9%), в том числе в Москве – 230 тысяч 29 случаев.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 504 тысячи 21 человек, в Москве – 164 тысячи 954 человека (плюс 394). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 51 тысяча 687 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 16 тысяч 127 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 12 тысяч 474 (округ вышел на шестое место по числу случаев коронавируса в стране), в Челябинской области – 9 тысяч 375 случая, в Ямало-Ненецком автономном округе – 8159, в Тюменской области – 4120, в Курганской области – 1432.

Коронавирус унес жизни 11 тысяч 439 человек (за сутки – 104). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 4168, в Санкт-Петербурге – 1626, Московской области – 1009, в Республике Дагестан – 415, в Нижегородской области – 299, в Красноярском крае – 232, в Ростовской области – 164. В остальных субъектах меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 523 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 189 (в том числе 85 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 163, в Ханты-Мансийском автономном округе - 93, в Ямало-Ненецком автономном округе – 56, в Тюменской области – 20, Курганской области – 2.

В мире по состоянию на 13 июля 2020 года зарегистрировано 12 миллионов 903,8 тысячи подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,51%). Умерло 571 тысяча 460 человек (прирост за сутки 0,69%).