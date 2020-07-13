ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

За сутки в Челябинской области добавилось 134 случая коронавируса

Общество
Сегодня, 12:18
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 134 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже показателя предыдущего дня (было 140). Число выздоровевших за сутки почти в два раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 13 июля, в регионе подтверждено 9 тысяч 375 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 73 выздоровевших пациента с коронавирусом. Ранее выздоровело 130, 81 и 156. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 5 тысяч 926 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 189 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 85 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 104 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 219 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 160). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 13:03
За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом в Магнитогорске и Кунашаке
Общество
Сегодня, 10:24
Всех челябинцев, поступающих в больницы, проверяют на коронавирус
Федерация
Вчера, 13:41
В России число ковида превысило полмиллиона, в УрФО – более 500
Общество
Вчера, 13:24
За сутки умерло 2 пациента с коронавирусом в Магнитогорске и Челябинске
Вчера, 16:38
Челябинск выбрал место установки стелы «Город трудовой доблести», Магнитогорск определяется
Вчера, 13:24
За сутки умерло 2 пациента с коронавирусом в Магнитогорске и Челябинске
Вчера, 13:07
За сутки в Челябинской области добавилось 140 случаев коронавируса
11.07.20 12:00
За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом из Магнитогорска и Челябинска
11.07.20 11:38
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 9 тысяч
11.07.20 00:28
Текслер – южноуральцам: Выбирайте безопасные для отдыха места
10.07.20 23:09
В Челябинской области из-за жары на трое суток ограничат движение по региональным и местным дорогам
10.07.20 20:57
В Челябинской области вновь продлен режим повышенной готовности
10.07.20 16:03
Челябинские заключенных балуют «Хурмой», «Киви» и «Ананасами»
10.07.20 15:17
Анонсы событий и мероприятий на 11-13 июля
Среда обитания
Сегодня, 13:10
Из-за жары в 5 муниципалитетах Челябинской области введён режим ЧС по засухе
Общество
Сегодня, 10:24
Всех челябинцев, поступающих в больницы, проверяют на коронавирус
Новости
Сегодня, 13:09
Федерация
РЭЦ поймал своих представителей на злоупотреблениях
Сегодня, 13:00
Происшествия
Там находится опасно для жизни: в Бредах закрыли филиал техникума
Сегодня, 12:37
Федерация
Экспортеры предложили Минпромторгу открыть российские торговые дома за границей
Сегодня, 12:33
Политика
«Авторадио» Аши: предвыборные расценки
Сегодня, 12:30
Происшествия
В пруду Кусинского района утонул малыш
Материалы рубрики
11.07.20 12:00
Общество
За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом из Магнитогорска и Челябинска
10.07.20 16:03
Общество
Челябинские заключенных балуют «Хурмой», «Киви» и «Ананасами»
10.07.20 15:17
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 11-13 июля
10.07.20 14:59
Общество
В Златоусте начался долгожданный ремонт многострадальной дороги по Карла Маркса
10.07.20 14:13
Общество
Сезонных предпринимателей вновь пустили в парки Челябинска
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика