За сутки в Челябинской области добавилось 134 случая коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 134 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже показателя предыдущего дня (было 140). Число выздоровевших за сутки почти в два раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 13 июля, в регионе подтверждено 9 тысяч 375 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 73 выздоровевших пациента с коронавирусом. Ранее выздоровело 130, 81 и 156. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 5 тысяч 926 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 189 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 85 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 104 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 219 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 160). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.