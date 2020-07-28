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В России задумались об обязательной регистрации собак

Федерация
Сегодня, 12:47

В России придумали, как решить проблему с бродячими животными. В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак. Услуга будет бесплатная.

Соответствующий законопроект в настоящее время разрабатывается в российском парламенте, пишут РИА “Новости”. Поправки планируется внести в федеральный закон “Об ответственном обращении с животными”.

Предлагается в обязательном порядке всем гражданам РФ регистрировать своих собак. По задумке, разработчиков проекта, так люди будут более ответственно относиться к четвероногим и не бросать их. Тем более, что во всем мире распространена практика штрафов для хозяев, выбросивших домашних питомцев на улицу.

 

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