В России задумались об обязательной регистрации собак
В России придумали, как решить проблему с бродячими животными. В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак. Услуга будет бесплатная.
Соответствующий законопроект в настоящее время разрабатывается в российском парламенте, пишут РИА “Новости”. Поправки планируется внести в федеральный закон “Об ответственном обращении с животными”.
Предлагается в обязательном порядке всем гражданам РФ регистрировать своих собак. По задумке, разработчиков проекта, так люди будут более ответственно относиться к четвероногим и не бросать их. Тем более, что во всем мире распространена практика штрафов для хозяев, выбросивших домашних питомцев на улицу.
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