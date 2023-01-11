11.01.2023
В России завели первое дело по ЛГБТ-пропаганде
11.01.2023
В Челябинской области увидели свет «Метизы Магнитки»
11.01.2023
В Башкирии будут судить южноуральца, за убийство дальнобойщика
11.01.2023
На ММК стартовал третий сезон уникального корпоративного проекта «Лидеры здоровья»
11.01.2023
Ранним утром 11 января произошла третья в 2023 году вспышка высшего класса на Солнце
11.01.2023
Сотрудницу интерната из Сатки обвиняют в истязании ребенка
В России завели первое дело по ЛГБТ-пропаганде
17.10.2022
Сергей Миронов предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ
19.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
31.10.2016
Евгений Тефтелев: Гей-парада в Челябинске не будет!
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023