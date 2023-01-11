В России завели первое дело по ЛГБТ-пропаганде

Первое в России дело против ЛГБТ-пропаганды возбуждено в отношении скандально известного издательства "Попкорн-букс". Сообщение об этом от главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна передал телеграм-канал парламентариев «Восьмой созыв». Закон о противодействии ЛГБТ-пропаганде был принят Госдумой в декабре прошлого года.

Дело возбуждено после запросов Александра Хинштейна, и в случае признания судом вины издательства ему грозит штраф до пяти миллионов рублей.

Политик в комментарии «Российской газете» назвал попытки "Попкорн-букса" представить борьбу с ЛГБТ-пропагандой как удушение свободы слова неудивительными. Он отметил, что директором и основателем издательства является "откровенный оппозиционер Алексей Докучаев" (признан иноагентом).

Само издательство, как выяснили в комитете ГД, до недавнего времени принадлежало на 65,5% ирландской компании "Букмейт лимитед", осенью также признанной в РФ иноагентом.

"Иными словами - антироссийские силы открыто ведут в России ЛГБТ-пропаганду, да еще и демонстративно игнорируют наши законы, как бы проверяя государство на прочность", - заметил парламентарий.

Александр Хинштейн уже не раз подчеркивал: классические произведения не попадут под ограничения.

По словам депутата, все электронные площадки уже начали выполнять требования законов и убирать такую продукцию - в первую очередь книги. Маркетплейсы подтвердили комитету свою готовность незамедлительно блокировать любые товары по первому же сигналу госорганов, вводится и предварительная модерация новых поступлений.

"Государство готово консультировать их, в том числе проводить экспертизы", - заявил Хинштейн. Это стало известно по итогам встречи представителей интернет-площадок и депутатов, которая состоялась в конце прошлого года.

Напомним, что 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, а также о штрафах до 10 миллионов рублей для нарушителей новых норм (максимальные санкции установлены за продвижение педофилии).

Для несовершеннолетних предусмотрен полный запрет доступа к ЛГБТ-информации, для взрослых под запретом именно пропаганда нетрадиционных отношений и смены пола.