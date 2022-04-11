В Россию начнут ввозить лекарства в иностранной упаковке

Правительство России упростит процедуру регистрации иностранных лекарств. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт РИА «Новости».

«Понятно, что пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции. Некоторую мы по-прежнему завозим из-за рубежа. Принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране», — заявил председатель кабмина.

По словам Мишустина, теперь в страну можно будет ввозить и продавать зарегистрированные препараты в упаковках, которые изначально предназначались для реализации в иностранных государствах. Премьер-министр пояснил, что такая мера позволит предотвратить возможные перебои с доставкой лекарств.

Помимо этого, правительство запустит специальную программу поддержки ключевых фармацевтических и медицинских компаний, а также дистрибьютеров лекарств и аптечных сетей. Они смогут получить независимый банковские гарантии с льготной ставкой комиссии в 1%.

Таким образом, если компании в силу каких-либо обстоятельств не смогут рассчитаться по контрактам, поставщик получит средства от банка.