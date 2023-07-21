В Ростовской области подтверждено два случая заболевания лихорадкой Западного Нила

Два лабораторно подтвержденных случая заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) зарегистрировано в Ростовской области, циркуляция вируса подтверждена на трех территориях региона.

«В Ростовской области за истекший период 2023 года зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в г. Волгодонске», - сообщает Управление Роспотребнадзора по Ростовской области.

Кроме того, было проведено серологическое исследование сывороток здоровых людей, проживающих на эндемичных по ЛНЗ территориях региона - Волгодонске, Таганроге и Неклиновском районе. «По результатам исследования у 13,9 % обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила (в том числе в Волгодонске – 9%, Таганроге – 14%, Неклиновском районе – 18,8%, что подтверждает циркуляцию вируса на данных территориях», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отмечают, что заражение человека происходит при укусе комарами. «Немаловажную роль в распространении заболевания играют птицы, в особенности околоводного комплекса (вороны, голуби, утки, крачки), которые являются резервуаром вируса ЛЗН», - уточнили в ведомстве.

В региональном Роспотребнадзоре рекомендуют незамедлительно обращаться в лечебное учреждение за медицинской помощью в случае, если вас укусил комар и через 2-8 дней поднялась температура до 38-40 градусов, появились озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь, в редких случаях – признаки менингоэнцефалита.