Новым президентом Туркменистана стал сын действующего главы государства, вице-премьер Сердар Бердымухамедов. На прошедших 12 марта выборах политик набрал 72,97% голосов избирателей. Об этом сообщается на сайте ЦИК Туркменистана. По данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 97,17% зарегистрированных избирателей.

В президентской гонке участвовали 9 кандидатов. Из них наибольшее число голосов получил проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Нуннаев - 11,09%. Другие кандидаты набрали от 1 до 7,2% голосов.

Торжественная церемония инаугурации Сердара Бердымухамедова состоится 19 марта в Дворцовом комплексе Огузхан.

Напомним, что отец нового лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов возглавлял республику на протяжении 15 лет. В Туркмении его называют Аркадаг – «покровитель». В феврале этого года на заседании верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что пора дать дорогу молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года по лунному летоисчислению), а сейчас принял «непростое решение», после чего в стране были назначены выборы.

Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов известен своими разнообразными талантами: он пишет книги, стихотворения, песни, поёт, занимается конным спортом, карате, спортивной стрельбой и велоспортом. При этом во всех видах спорта политик достигает серьёзных успехов.