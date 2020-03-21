В УрФО число подтвержденных случаев коронавируса выросло до 15

За последние сутки в Уральском федеральном округе (УРФО) зарегистрировано еще шесть случаев новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), в том числе три – в Свердловской области, по одному – в Ханты-Мансийском автономном округе, в Курганской и Челябинской областях.

На сегодня в УрФО официально подтверждено 15 случаев: девять – Свердловской области, по два – в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, по одному – в Курганской и Челябинской области.

В целом по России в список заболевших за сутки попали еще 53 человека, в том числе 17 жителей Москвовской области, шесть жителей Москвы, пять – в Татарстане, четыре – в Нижегородской области, три – в Свердловской области, по два – в Тульской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае, по одному в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях, в ХМАО и Республике Крым.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 295 жителей России и 11 у граждан иностранных государств.

По состоянию на утро 21 марта в мире подтверждено 274 тысячи 200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 192 тысячи 784 случая зарегистрирован в 153 странах мира (за сутки добавилась одна страна), остальные – в Китае.