В воскресенье в Крыму начнут работу два автомобильных парома, на следующей неделе – еще пять

Для возобновления функционирования Керченской паромной переправы Росморречфлотом организована работа морских паромов. Для этих целей готова береговая инфраструктура.

Как сообщили в Минтранса, два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе паром «Керченский 2», начнут работу не позднее утра девятого октября 2022 года.

Также в ведомстве сообщили, что три железнодорожных парома, один из которых вместимостью 30 вагонов, прибудут с 12 октября. Еще два парома вместимостью 45 и 50 вагонов прибудут на линию 15 октября.

С вечера субботы, восьмого октября, готовы приступить к работе в случае необходимости три пассажирских судна вместимостью 100, 200, и 250 человек.