Очередная атака беспилотников на Крым: уничтожены четыре БПЛА

В понедельник, 25 сентября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым.

«Ночью 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым.

Утром два украинских беспилотника были перехвачены над территорией Курской области и еще два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, а также ПВО отразили атаку украинского дрона над территорией Тульской области.