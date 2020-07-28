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Валерий Гартунг внес законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Федерация
Сегодня, 11:46

Новый законопроект Валерия Гартунга и его коллег по фракции в Госдуме устанавливает индексацию пенсий на сумму не менее величины роста потребительских цен и охватывает все виды пенсий, предусмотренные действующим законодательством. 

Авторы подчеркивают, что инициатива направлена на реализацию недавно принятой поправки в Конституцию РФ об индексации пенсий. В соответствии с предложением депутатов, индексации будут подлежать все виды пенсий: страховые по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальные пенсии, пенсии военнослужащих и членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, космонавтов и членов их семей.  

Кроме того, законопроект предполагает возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам. 

«Утвержденная и принятая в результате проведения всенародного голосования редакция Конституции РФ об обязательности индексации пенсий не содержит каких-либо ограничений по кругу лиц, в отношении которых осуществляется такая индексация, – говорится в пояснительной записке. – В этой связи настоящим проектом федерального закона устанавливаются нормы, направленные на восстановление социальной справедливости и социальных гарантий в отношении пенсионеров, осуществляющих работу и (или) иную деятельность путем признания утратившими силу норм о приостановке индексации пенсий в отношении указанных граждан». 

Также авторы законопроекта предлагают компенсировать пенсионерам потери из-за недоплаченной индексации за последние пять лет. По оценкам парламентариев, за это время государство сэкономило на пенсионерах более 1,3 триллиона рублей.  

Стоит отметить, что это не первая попытка партии восстановить справедливость в отношении индексации  пенсий. Раннее Валерий Гартунг внес в Государственную Думу пять вариантов законопроектов/поправок о возобновлении индексации пенсий работающим. Один из них до сих пор не рассмотрен. Остальные отклонены голосами партии большинства.  

 

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