Валерий Гартунг внес законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Новый законопроект Валерия Гартунга и его коллег по фракции в Госдуме устанавливает индексацию пенсий на сумму не менее величины роста потребительских цен и охватывает все виды пенсий, предусмотренные действующим законодательством.

Авторы подчеркивают, что инициатива направлена на реализацию недавно принятой поправки в Конституцию РФ об индексации пенсий. В соответствии с предложением депутатов, индексации будут подлежать все виды пенсий: страховые по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальные пенсии, пенсии военнослужащих и членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, космонавтов и членов их семей.

Кроме того, законопроект предполагает возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Утвержденная и принятая в результате проведения всенародного голосования редакция Конституции РФ об обязательности индексации пенсий не содержит каких-либо ограничений по кругу лиц, в отношении которых осуществляется такая индексация, – говорится в пояснительной записке. – В этой связи настоящим проектом федерального закона устанавливаются нормы, направленные на восстановление социальной справедливости и социальных гарантий в отношении пенсионеров, осуществляющих работу и (или) иную деятельность путем признания утратившими силу норм о приостановке индексации пенсий в отношении указанных граждан».

Также авторы законопроекта предлагают компенсировать пенсионерам потери из-за недоплаченной индексации за последние пять лет. По оценкам парламентариев, за это время государство сэкономило на пенсионерах более 1,3 триллиона рублей.

Стоит отметить, что это не первая попытка партии восстановить справедливость в отношении индексации пенсий. Раннее Валерий Гартунг внес в Государственную Думу пять вариантов законопроектов/поправок о возобновлении индексации пенсий работающим. Один из них до сих пор не рассмотрен. Остальные отклонены голосами партии большинства.