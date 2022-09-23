23.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
23.09.2022
В Челябинской области сотрудники ЮУЖД высадили 19 тысяч деревьев
23.09.2022
В Челябинске продадут с молотка недострой на Свердловском проспекте
23.09.2022
О приоритетах паломнической службы Челябинской епархии узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
23.09.2022
За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места
23.09.2022
Клиенты ВТБ смогут оплачивать сотовую связь через голосового ассистента банка в Алисе
ВЦИОМ: Большинство жителей ДНР и ЛНР намерены проголосовать за присоединение к РФ
23.09.2022
«Своих не бросаем: митинг-концерт в поддержку референдумов объединил тысячи челябинцев
23.09.2022
Что делать, если попадающий под отсрочку специалист уже получил повестку из военкомата
23.09.2022
За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места
23.09.2022
Отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты ИТ, связи и медиа
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022