ВЦИОМ: Большинство жителей ДНР и ЛНР намерены проголосовать за присоединение к РФ

Абсолютное большинство опрошенных жителей регионов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заявили о готовности принять участие в референдумах и поддержать присоединение к России.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), среди жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, о голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов, сообщается на сайте организации.

Большинство опрошенных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей декларируют намерение принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Максимальная декларируемая явка зафиксирована в Донецкой и Луганской Народных Республиках – по 87%. В Запорожской области показатель составил 80%, в Херсонской – 69%.

Абсолютное большинство опрошенных жителей ДНР и ЛНР, готовых принять участие в референдуме, выступают за вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ (по 97%). Затруднились дать ответ или не определились с решением по 3%. Опрошенные жители Запорожской и Херсонской областей, декларирующие намерение принять участие в голосовании, также поддерживают выход из состава Украины и вхождение областей в состав России в качестве ее субъектов (87% и 89% соответственно). По 2% жителей этих областей выступают против такого решения, каждый десятый затруднился с ответом или пока не определился (11% и 9% соответственно).