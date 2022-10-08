Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост

Киевский режим исполнил свою давнюю мечту нанести ущерб Крымскому мосту. Рано утром восьмого октября на автомобильной половине моста прогремел взрыв, от него загорелся проходивший по параллельной нитке железнодорожный состав. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

На Банковой уже прокомментировали теракт. В завуалированной форме это сделал советник офиса украинского президента Михаил Подоляк, написавший в соцсетях: «Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено». Но и без него сразу было ясно, куда ведёт след. Хохлогангстеров с потрохами выдали их американские кураторы: за несколько дней до теракта заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер заявила, что Украина обладает оружием, «способным доставать до подавляющего большинства целей, включая Крым». То есть, к началу октября спецслужбы США знали (а, может, и участвовали в организации) о готовящейся украинской провокации в Крыму.

Террористические акты против инфраструктуры России совершались и прежде. Точнее, Украина их проводит регулярно: подрыв нефтехранилищ, аэродромов, линий электропередачи, железнодорожных путей. Однако Крымский мост – это особый случай. Это, если хотите, символ необратимости тех процессов, которые начались в 2014 году. Собственно, СБУ и стоящие за ней западные спецслужбы для этого и совершили диверсию, чтобы подать сигнал сомневающимся: историю можно повернуть вспять. День для этого был выбран соответствующий - Владимир Путин накануне отметил свой юбилей.

Что ж, Киев принял решение играть на повышение ставок. И у нас нет другого выбора, кроме как этот вызов принять. За Крымский мост должны быть обрушены все мосты на Днепре. Ответом на разорванных натовскими снарядами детей Донбасса должно стать превращение в руины правительственного квартала украинской столицы. За разбомбленные в новых субъектах РФ водоводы должны ответить железные дороги Незалежной, перемолотые ракетами в груду искорёженного металла. Неужели после такого демонстративного плевка Украина останется с электричеством, интернетом, с моторным топливом? И будет по-прежнему отгружать своё зерно в Одессе? Неужели, как ни в чём не бывало, через границы этой бандитской страны будут идти караваны машин с продуктами, промтоварами и оружием?

Мяч на стороне России, которая в считанные часы должна решить: утереться ли ей в очередной раз или повести себя как мощная, суверенная и уважающая себя держава. Весь мир наблюдает за нашей страной. И по результатам сделает выводы.