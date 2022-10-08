08.10.2022
Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту
08.10.2022
В связи с ЧП на Крымском мосту временно прекращено движение поездов
07.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
07.10.2022
В Челябинске сады расцветают на многоэтажках
07.10.2022
Челябинцы снова жалуются на уличную торговлю: не Гагарина, а цыганский табор
07.10.2022
Ольга Мухометьярова сообщила о наборе на курсы сестер милосердия для ухода за ранеными
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту
08.10.2022
Даны поручения в связи с ЧП на Крымском мосту
08.10.2022
На Крымском мосту произошел подрыв грузовика, частично обрушились два пролета
07.10.2022
Ольга Мухометьярова сообщила о наборе на курсы сестер милосердия для ухода за ранеными
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022